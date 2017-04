Türkiye Sandık Başında

Muş Valisi Seddar Yavuz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Adil Yazar Ortaokulunda oy kullandı.



Okuldaki 1083 numaralı sandıkta oy kullanan Yavuz, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.



İl genelinde 225 bin 279 seçmenin 817 sandıkta oy kullanacağını belirten Yavuz, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halk oylamasıyla ilgili ilimizde her türlü güvenlik tedbiri en ince detayına kadar alındı. 371 sandık bölgesinde 817 sandıkta 225 bin 279 seçmenimiz, özgür ve hür iradesini sandığa yansıtacak şekilde tedbirlerimizi aldık. Bu bölgelerde 4 bin 624 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir. İlk defa her sandık bölgesinde yeteri kadar güvenlik görevlisi bırakılmıştır. O yüzden Muş'un en ücra köşesinden şehir merkezine kadar, her yerde vatandaşımızın korkmadan, endişe etmeden, oyunu, fikrini ve vicdanını sandığa yansıtması noktasındaki tüm tedbirler alınmıştır. Ümit ediyorum ki ülkemizin ufkunu açacak, yarınlara güvenle bakacağımız bir sonuçla da karşılaşırız. Tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmelerini, oyunu kullanmalarının bir vatandaşlık görevi olduğu hatırlatıyorum."



Aynı okuldaki 1097 numaralı sandıkta oy kullanan Belediye Başkanı Feyat Asya ise oylamanın demokrasi şölenini havasında geçtiğini dile getirerek, "Sabahın erken saatlerinde halkımız, birbirlerine tahammül kültürüyle, birbirlerine karşı saygı ve sevgi ölçüleri içinde oylarını kullanıyorlar. Şu an için ilimiz genelinde hiçbir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Temennimiz, oylamanın sorunsuz bir şekilde bitmesi ve Türkiye'nin hayrına vesile olacak bir sonucun çıkmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.