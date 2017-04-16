Türkiye Sandık Başında

AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, halk oylamasına katılarak oy verme işlemini gerçekleştirdi.



Demirel, oyunu Bahçelievler İlkokulunda açılan 1052 numaralı sandıkta kullandı. Demirel, oy kullanamaya kızı İlknur Demirel'le geldi.



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise oyunu Saffet Çam Ortaokulunda kullandı. 1106 numaralı sandıkta oy kullanan İnce'ye eşi Ülkü ve oğlu Salih Arda İnce eşlik etti. "Hayırlısı olsun" diyerek sandığa zarfını bırakan İnce, sonrasında ise oy kullanılan sınıfları tek tek gezerek vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaştı.