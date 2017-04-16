Türkiye Sandık Başında

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İzmit ilçesinde oyunu kullandı.



Vali Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu ile geldiği İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulundaki görevlilerle selamlaştıktan sonra oyunu verdi.



Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Güzeloğlu, Türk demokrasisi adına çok önemli ve tarihi günlerden birinin yaşandığını belirtti.



Demokraside tek gücün millet olduğunu belirten Güzeloğlu, şunları söyledi:



"Milletin egemenliğine dayanan, milletin iradesiyle belirlenen demokrasimizde bugün bir referandum yaşıyoruz. Demokrasinin şöleni olan sandıkta yüce Türk milleti, özgürce, iradesiyle kararını verecek. Ülkemiz için en iyisini diliyorum. Ülkemizin aydınlık yarınlarına, kalkınmış, gelişmiş bir ülke geleceğine inşallah bu referandum un katkı verecektir. 3 bin 494 sandığımızda, Kocaelili vatandaşların oy verme işlemi huzur ve güven içerisinde devam etmekte. Çok huzurlu, saygılı, demokratik bir referandum süreci yaşadık Kocaeli'mizde. Vatandaşlarımızın olgunluğuyla, demokratik kültürüyle gerçekten çok güzel bir dönem yaşandı. Umuyorum ki bugün de taçlanacaktır."



Referandum süresince bu olgunluğa katkı veren vatandaşlara ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Güzeloğlu, sabah 05.00'ten itibaren ilçe seçim kurullarının oy pusularını dağıtmaya başlamasıyla alanda güvenlik birimleri ve diğer görevlilerle referandum un huzur ve güven içerisinde geçmesi gayretinde olduklarını ifade etti.



Güzeloğlu, "Referandumun ülkemiz için en iyi sonucu vermesini, ülkemizi gelecek güzel yarınlara taşımasını diliyorum." dedi.



Vali Güzeloğlu, daha sonra oy vermeye gelen vatandaşlarla sohbet etti.