Türkiye Sandık Başında

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisiyle kendi tarihiyle ve geleceğiyle bir anlamda hesaplaşma oylaması" dedi.



Baykal, memleketi Antalya'da anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu kullanmak için evinin yakınındaki Barbaros İlkokuluna eşi Olcay Baykal ile yürüyerek geldi.



Deniz Baykal, "1018" numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de tarihi bir oylama yaşandığını bildirdi.



Herkesin görevini yaptığını ve son kararı milletin vereceğini belirten Baykal, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisiyle kendi tarihiyle ve geleceğiyle bir anlamda hesaplaşma oylaması. Umarım Türkiye'mizi derin sıkıntılara sürükleyecek bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Yeterince sorunumuz ve sıkıntımız var. Bu sorun ve sıkıntılar anayasadan kaynaklanmıyor." diye konuştu.



Demokratik bir cumhuriyet tercihinin halkın kararıyla güçlü bir şekilde ortaya çıkması halinde Türkiye'nin yeni bir enerjiyle geleceğe daha kararlı bir şekilde yürüme fırsatını bulacağına inandığını dile getiren Baykal, kimseyi üzmeyecek bir sonucun ortaya çıkması temennisinde bulundu.



Baykal, bu doğrultuda bütün Türkiye'nin kararlılık sergilediğini ve katılım oranının oldukça yüksek olduğu yönünde gelen haberlerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.



Okul bahçesindeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Baykal çifti, yine yürüyerek evlerine geçti.