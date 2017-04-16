Türkiye Sandık Başında

Edirne Valisi Günay Özdemir, "Şu ana kadar da ilimizde herhangi bir problem mevcut değil" dedi.



Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na eşi Nurcan Özdemir ile gelen Özdemir, 1071 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlileri ve vatandaşlar ile konuşan Özdemir, seçimlerin Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de 308 bin 172 seçmenin 940 sandıkta oy kullandığını söyledi.



Edirne'nin demokrasisine, ülkesine, vatanına sahip çıktığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:



"Halk oylamasına ciddi bir katılım var. Şu ana kadar da ilimizde herhangi bir problem mevcut değil. Çünkü hem polis hem jandarma bölgemizde bine yakın güvenlik görevlimizle her türlü tedbiri aldık. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşacağımıza inanmıyorum. Çünkü Edirne halkı, hemşehrilerimiz bu konuda çok duyarlı. Güvenlik güçleri de herkese yardımcı oluyor. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ederiz."