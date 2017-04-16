Türkiye Sandık Başında

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, "Esas olan yarından itibaren yine el ele, kol kola, sevgi, barış ve kardeşlik duygularıyla milletimizin egemenlik hakkının devam etmesidir." dedi.



Eşi Rana Sındır ve kızı İdil Sındır ile Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'ne gelen Sındır, 1194 numaralı sandıktan oyunu kullandı.



Sındır, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, oy hakkının temel vatandaşlık hakkı olduğunu, tüm seçmenler gibi ailesiyle oylarını kullandıklarını söyledi.



Milletin sandıkta egemenlik hakkını kullandığını ve bunu korumaya devam edeceğini belirten Sındır, şunları kaydetti:



"Söz milletin şu anda, sandıktan da milletin tercihi, herkesin saygı duyacağı bir tercih olacaktır. Esas olan millet olarak varlığımızı sürdürebilmektir. Sandıktan çıkan sonucun da buna vesile olmasını yürekten diliyorum. Esas olan yarından itibaren yine el ele, kol kola, sevgi, barış ve kardeşlik duygularıyla milletimizin egemenlik hakkının devam etmesidir."