Türkiye Sandık Başında

GAZİANTEP/ADIYAMAN/ Anayasa değişikliği için oy verme işleminin 07.00'de başladığı illerden Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da sağlık problemi yaşayan çok sayıda kişi yakınlarının ve 112 ekiplerinin yardımıyla sandık başına gitti.



Gaziantep'te geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen 70 yaşındaki Safiye Çetin, oy kullanabilmesi için Şehitkamil Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi personelince 2. kattaki evinden sedyeyle indirilerek, ambulansa bindirildi. Ambulansla 8 Şubat Ortaokulu'na getirilen yaşlı kadın sedyeyle oy kullanacağı sandığa kadar sağlık personelince götürülerek oyunu kullanması sağlandı.



Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Çetin, oy kullanabildiği için duyduğu mutluluğu dile getirerek "Oy kullanabildiğim için mutluyum. Bana yardımcı olan sağlık personelinden de memnunum. Önceki seçimlerde ailem tekerlekli sandalyeyle getirmişti. Çok zor olmuştu. Böyle çok daha rahat oldu. Allah razı olsun hükümetimizden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da. 5-6 yıldır yürüyemiyorum. Sabah kalkıyorum oturuyorum, akşam olunca da yatıyorum. Evden hiç çıkamıyorum. Telefon ettiğim gibi doktorum başucumda Allah razı olsun." diye konuştu.



Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Şehitkamil Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlusu Dr. Murat Cengiz de yatalak olan ve hastaneye ulaşma imkanı olmayan hastalara evlerinde sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.



Evlerinden çıkma imkanı bulamayan bu vatandaşlara halk oylaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı olarak demokrasinin gereği olarak oy kullanabilme imkanı sağladıklarını ifade eden Cengiz, "Demokrasinin en önemli gereklerinden biri de seçme ve seçilme hakkını özgür bir şekilde kullanabilmesidir. Yatalak olup da kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gelemeyen hastalarımızı, Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı imkanlarla evlerinden alarak oylarını kullanmalarını sağlıyoruz. Daha sonra da götürüp evlerine bırakıyoruz." dedi.





112 Acil Servis ambulansıyla evinden alınarak oy kullanacağı 8 Şubat Ortaokulu'na getirilen yürüyemeyen ve konuşamayan Mustafa Tezel (74) de oğlu Adil Tezel'in yardımıyla oyunu kullandı.





Adil Tezel, babasının kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüyemediğini ve konuşamadığını belirterek kendilerine böyle bir hizmetin verilmesinden çok memnun olduklarını vurguladı.





Tezel, "Sağlık Bakanlığı'na ve bu hizmeti düşünen herkese teşekkür ediyorum. Bu imkan verilmemiş olsaydı babamı buraya getirmem çok sıkıntılı ve zor olurdu. Belki getiremeyebilirdik. İnip çıkması sıkıntı, araca bindirip indirmek zor oluyor. Bu hizmeti televizyonda reklamlarda gördük. Aradık, yardımcı oldular. Sağ olsunlar sabah da bizi Pirsultan Mahallesi'ndeki evimizden alıp okula getirdiler.



Adıyaman'daki yardıma muhtaç kişiler



Adıyaman'daki Sümerevler Mahallesi'nde çocukları ve gelinleriyle yaşayan Doğan, sabah erken saatlerde Cengiz Topel İlkokulu'na getirildi. Yürümekte güçlük çeken Doğan, sandık görevlileri ve vatandaşların yardımıyla kabine geçerek, oyunu kullandı.



Elfan Doğan, gazetecilerin sorusu üzerine, vatan ve millet için oyunu kullandığını söyledi.



Halk oylamasının önemine değinen Doğan, "Oğlum, gelinim ve torunumla oy kullanmaya geldim. Sağolsun onlar yardım edip okula kadar getirdiler. Oyumu kullandım, çok mutluyum." dedi.



Oy kullanmaya komşularının omuzunda gitti



Anayasa değişikliği için oy verme işleminin 07.00'de başladığı illerden Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan yatalak depremzede Bekir Orhan, komşularının sırtında oy kullanmaya gitti.



İki yıldır yatağa bağlı yaşayan ve oyunu kullanmak için Şehit Yusuf Atal Ortaokulu'na komşularının sırtında gelen 60 yaşındaki Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatalak olmanın oy kullanmaya engel teşkil etmediğini söyledi.



Orhan, depremin ardından çadırda yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "Oyumu millet ve vatan için kullandım. Komşularımın sırtında oy kullanmaya gittim. Her şeyin hayırlısı olsun. Oyumu kullandım." diye konuştu.



112 sayesinde sandık başında



Şanlıurfa'da 82 yaşındaki felçli Zeynep Rahat, kendisini evinden sedye ile alan 112 Acil Servis ekipleri sayesinde oyunu kullanabildi.



Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonuyla sağlık ekipleri, evlerinden çıkamayacak durumdaki yaşlı ve hastalar, oylarını kullanabilmeleri için ambulansla sandık başına götürüyor.



112 Ekipleri, merkez Eyyübiye İlçesinin Direkli Mahallesi'nde oturan ve oy kullanmak için kendilerinden yardım isteyen felçli hasta Zeynep Rahat'ı (82) evinin 3 katında battaniye ile indirildikten sonra sedye ile alıp ambulansla Beykapı Mahallesindeki Turan İlkokulu'na götürdü.



Rahat, okuldaki görevlilerin yardımıyla "1058" numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Kendilerine yardımcı olan sağlık ve okul görevlilerine teşekkür eden Rahat, herkes gibi oyunu kullandığı için mutlu olduğu belirterek, "Halk oylaması tüm ülke için huzur ve güzellikler getirsin. Allah herkesten razı olsun." dedi.



Sağlık ekipleri, bakıma muhtaç ve yatalak hastaların oylarını kullanabilmek için 444 38 33 numaralı çağrı merkezini aramalarını istedi.