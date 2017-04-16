Türkiye Sandık Başında

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "İnşallah bugün ve bundan sonra her gün, artık millet konuşacak. Sözü de kararı da verecek olan mührü basacak olan, geleceğine dair kendi kaderini tayin edecek olan bu büyük millet, bugün itibariyle düğümü çözecek." dedi.



Aydın, eşi Zeliha Aydın ve beraberindeki partililerle Cengiz Topel Ortaokuluna giderek 1263 nolu sandıkta oyunu kullandı. Aydın, referandum un ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.



Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Aydın, bugüne kadar bu referandum süreci ile ilgili olarak herkes söyleyeceğini söylediğini ve eteğindeki taşı döktüğünü belirtti.



Aydın, şunları ifade etti:



"Şimdi bugün sözün ve kararın da asıl sahibi olan millete gittik. İnşallah bugün ve bundan sonra her gün artık millet konuşacak. Sözü de kararı da verecek olan mührü basacak olan, geleceğine dair kendi kaderini tayin edecek olan bu büyük millet, bugün itibariyle düğümü çözecek. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Türkiye istediğimize dair net kararı verecek. Ben gerçekten bu süreç içerisinde emek ve gayret gösteren bizim de önümüzü açan bize destek olan duasıyla katkısıyla teveccühüyle bizleri bağrına basan Adıyamanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum."