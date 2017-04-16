Türkiye Sandık Başında

- Vatandaşların oy kullanması İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın oy kullanması KARS - Doğu Anadolu'daki 7 ilde seçmen, anayasa değişikliği halk oylaması için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.

Türkiye Sandık Başında

- Vatandaşların oy kullanması
İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın oy kullanması KARS - Doğu Anadolu'daki 7 ilde seçmen, anayasa değişikliği halk oylaması için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Kars İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Atatürk İlkokulunda 1030 nolu sandıkta oyunu kullandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Kemal Atatürk, Anayasa değişikliği, Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal, Doğu Anadolu, Türkiye, Atatürk, Vatan, Kars, Sandık