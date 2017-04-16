Türkiye Sandık Başında
- Vatandaşların oy kullanması İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın oy kullanması KARS - Doğu Anadolu'daki 7 ilde seçmen, anayasa değişikliği halk oylaması için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.
- Vatandaşların oy kullanması
İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın oy kullanması KARS - Doğu Anadolu'daki 7 ilde seçmen, anayasa değişikliği halk oylaması için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Kars İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Atatürk İlkokulunda 1030 nolu sandıkta oyunu kullandı.