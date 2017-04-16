Türkiye Sandık Başında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.



Zaviye Mahallesi Abdulkadir Eriş İlkokuluna gelen Ağbaba, "1255" nolu sandıkta oyunu kullandı.



Ağbaba, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullandığını belirtti.



Türkiye'de renkli bir referandum kampanyasının yapıldığını, bu süre zarfında vatandaşlar arasında tartışma ve gerginlik olmamasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:



"Biz herhangi bir gerginlik olmaması için yoğun uğraş verdik. Siyasetçilerin görevi gerginlik yaratmak değil, toplumu huzurlu kılmaktır. Buna herkesin dikkat etmesi gerekiyor."