Türkiye Sandık Başında

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA



Nevşehir'de oy verme işlemi başladı

Vali Aktaş:"665 sandıkta 206 bin seçmen oy kullanacak"



NEVŞEHİR - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Nevşehir'de 665 sandıkta 2016 bin 903 seçmen oy kullanacakken bin 271 emniyet görevlisi görevlendirildi. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da oy kullanmak üzere eşi Songül Aktaş ile birlikte Mehmet Gülen İlkokuluna geldi. Sandık görevlilerine başarı dileklerinde bulunan Vali Aktaş 1022 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aktaş, "Güzel bir sabahta inşallah vatandaşımız huzurlu ve güvenli bir ortamda giderek iradesini sandığa yansıtacaktır. İnanıyoruz ki memleketimiz için en güzeli olacaktır. İl genelinde 900 civarında emniyet, 350 civarında da jandarma personelimiz olmak üzere toplam bin 250 civarında güvenlik personelimiz görevli başındalar. 665 sandıkta 206 bin seçmenimiz bulunmaktadır" dedi.



Samsun'da referandum heyecanı

SAMSUN - Samsunlu vatandaşlar, Anayasa değişiklik teklifini içeren referandum seçimleri için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma işlemine başladılar.

Uzun bir referandum maratonunun ardından büyük gün geldi. Anayasa değişikliği referandum u için seçmenler bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi Samsun'da saat 08.00 itibariyle başladı. Samsun genelinde kurulan 3 bin 7 sandıkta 940 bin 313 seçmen oy kullanıyor.

Referandum seçimlerinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusuyken, Samsun'da oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erecek. Oy çuvalları daha sonra İl Seçim Kuruluna getirilecek.

Referandum için erken saatlerde sandık başına giden vatandaşlar, çıkan sonucun ülke için iyi olması temennisinde bulundular.



Adana sandık başında

Adana'da 995 binada, 960 sandıkta 1 milyon 510 bin 113 seçmen oy kullanacak

Vali Mahmut Demirtaş, emniyet birimlerinin seçimler için güvenlik önlemi aldığını, şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti



ADANA - Adana'da seçmen, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

Kentin 15 ilçesindeki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Reşatbey Mahallesi'ndeki Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi'nde eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte 1018 nolu sandıkta oy kulandı. Vali Demirtaş, seçimin Tüm Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Adana'da 995 binada, 960 sandıkta 1 milyon 510 bin 113 vatandaş oy kullanacak. Emniyet birimleri seçimler için güvenlik önlemi aldı. Şuana kadar olumsuz bir durum yok. Yaklaşık 650'nin üzerinde engelli ve yaşlı ambulanslarla alınıp oy kullandıktan sonra evlerine bırakılacak" dedi.



Ordu'da bin 883 sandıkta oy kullanılıyor

ORDU - Ordu'da 18 maddelik anayasa değişikliği referandum için vatandaşlar saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemine başladı.

Ordu'da kayıtlı 548 bin 938 seçmen, bin 883 sandıkta oy verme işlemine saat 07.00'de başladı. Sabahın erken saatleriyle birlikte, vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına gitti. İlk saatlerde yoğunluk görülmezken, güvenlik güçleri, oy kullanılan bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlar, referandum sonuçlarının Türkiye'ye güçlü ve istikrarlı yeni bir dönem getirmesi dileğinde bulundu.



Tekirdağ'da referandum heyecanı

TEKİRDAĞ - Tekirdağlılar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için halk oylaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da başladı. Sabah saatlerinde okullara akın eden Tekirdağlı vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Sandık başına giderek oylarını kullanan vatandaşlar, "Oylarımızı kullandık, inşallah tüm Türkiye için hayırlı olsun" dediler.



Denizli'de 734 bin 996 seçmen sandık başında

DENİZLİ - Denizli'de, yeni anayasanın oylanacağı referandum için oy verme işlemi sabahın erkene saatlerinden itibaren başladı.

Denizli'de, 18 madde ile 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin' oylanacağı referandum için vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde sandıklar kurulurken, vatandaşlar da seçme görevini yerine getirmek için sandık başına gitti. 19 ilçede toplam 2 bin 149 sandığı kurulduğu il genelinde, 734 bin 996 seçmen gün boyu oy kullanacak. Seçim güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların rahatça oylarını kullanabilmeleri için il genelinde yaklaşık 3 bin güvenlik görevlisi görev yapacak.

Oylarını kullanan vatandaşlar ise, ülkenin ve milletin geleceği için hayırlı olması temennisinde bulundu.