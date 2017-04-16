Türkiye Sandık Başında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Söz de karar da milletindir ama bu referandum ülkemiz için çok iyi olacak. Bu referandum la tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz." dedi.



Demiröz, beraberindeki partililerle Şems-i Bitlis İlkokuluna giderek seçim görevlileri ve vatandaşlarla tokalaşıp bir süre sohbet etti.



Ardından 1068 nolu sandıkta oyunu kullanan Demiröz, referandum un ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.



Demiröz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demokrasi bayramına katılarak sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.



Halk oylamasının Türkiye'ye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Demiröz, "Söz de karar da milletindir ama bu referandum ülkemiz için çok iyi olacak. Bu referandum la tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Referandumla Türkiye'de her şey eskisinden daha iyi olacak." diye konuştu.