Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliği için Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da oy verme işlemi başladı.



Erken saatlerde okullara gelen sandık görevlileri hazırlıklarını tamamladı. Saat 08.00 itibarıyla vatandaşların oy kullanma işlemi başladı.



Vatandaşlar, sınıfların kapılarında asılı listelerden isimlerini kontrol ettikten sonra görevlilerden pusulalarını aldı.



Oy pusulalarını alan vatandaşlar, hazırlanan bölüme geçerek oy kullanmaya başladı. Sabah erken saatlerde okullara gelen vatandaşlar, sandık başında kuyruk oluşturdu.



Merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Zeki Altındağ Ortaokuluna koltuk değneğiyle gelen bir vatandaş, çevresindekilerin yardımıyla oy kullanacağı sandığın bulunduğu kata çıkarıldı. Seçmen, oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.



Oy kullanma işlemi 17.00 itibarıyla son bulacak.