Türkiye Sandık Başında

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz Kız Meslek Lisesindeki 1015 numaralı sandıkta oy kullandı.



AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Tutçu ile Çayır Mahallesi'nde okula gelen Gürsoy, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuçların ülke için hayırlı olmasını diledi.



Yoğun bir propaganda süreci geçirdiklerini belirten Gürsoy, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili referandum da oyumuzu kullandık. Güçlü bir Türkiye için geleceğimiz için milli iradenin tekrar tecelli edeceğine inanıyorum. Bizler aylarca sahada söyleyeceğimizi söyledik, artık söz milletin. Milletimiz hangi kararı verirse ülkemiz için en iyisi, en güzeli olacaktır." diye konuştu.