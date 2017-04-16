Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliği için İzmir, Manisa, Uşak, Aydın ve Denizli'de oy verme işlemi başladı.



Erken saatlerde okullara gelen sandık görevlileri hazırlıklarını tamamladı. Saat 08.00 itibarıyla vatandaşların oy kullanması için izin verildi.



Listelerden isimlerini kontrol eden, kimliklerini ibraz ederek oy pusulalarını alan vatandaşlar, oy kullanmaya başladı.



İzmir'de 3 milyon 101 bin 862 seçmen 9 bin 32 sandıkta, Manisa'da 1 milyon 29 bin 949 seçmen 3 bin 152 sandıkta, Uşak'ta 262 bin 348 seçmen 870 sandıkta, Aydın'da 794 bin 509 seçmen 2 bin 326 sandıkta, Denizli'de de 734 bin 996 seçmen 2 bin 149 sandıkta oy kullanacak.



Oy kullanma işlemi 17.00 itibarıyla son bulacak.