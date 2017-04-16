Türkiye Sandık Başında

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için sandık başında.



Referandumda yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00'de başladı. Bu illerde sandıklar 16.00'da kapanacak. Diğer illerde oy kullanma saatleri ise 08.00-17.00.



(İHA)