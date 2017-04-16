Türkiye Sandık Başında

Çanakkale'de anayasa değişikliği için oy verme işlemi başladı.



Erken saatlerde okullara gelen sandık görevlileri hazırlıklarını tamamladı. Saat 08.00 itibarıyla vatandaşların oy kullanması için izin verildi. Vatandaşlar, sınıfların kapılarında asılı listelerden isimlerini kontrol ettikten sonra görevlilerden pusulalarını aldı.



Oy pusulalarını alan vatandaşlar, hazırlanan bölüme geçerek oy kullanmaya başladı.



Çanakkale'de 790 binada kurulan bin 414 sandıkta toplam 397 bin 443 seçmen oy kullanacak.