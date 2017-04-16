Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliği için oy verme işlemi Kırıkkale'de başladı.



Saat 08.00'den itibaren sandık başına giden vatandaşlar, sınıfların kapılarında asılı listelerden isimlerini kontrol ettikten sonra görevlilerden pusulalarını aldı.



Oy pusulalarını alan vatandaşlar, hazırlanan bölüme geçerek, oy kullanmaya başladı. İl genelinde 660 sandıkta 196 bin 469 seçmen oy kullanacak.



Öte yandan, halk oylaması sırasında bin 43 kolluk kuvveti de görev yapıyor.