Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Bolu'da oy verme işlemi başladı.



Bolu merkezde 432 sandıkta 139 bin 317, Dörtdivan'da 34 sandıkta 5 bin 262, Gerede'de 137 sandıkta 25 bin 155, Göynük'te 76 sandıkta 12 bin 057, Kıbrıscık'ta 26 sandıkta 2 bin 689, Mengen'de 74 sandıkta 11 bin 138, Mudurnu'da İlçesinde 89 sandıkta 15 bin 259, Seben'de 38 sandıkta 4 bin 557 ve Yeniçağa İlçesinde 26 sandıkta 5 bin 863 seçmen olmak üzere toplam 932 sandıkta 221 bin 297 kişi oy kullanacak.