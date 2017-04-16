Türkiye Sandık Başında
Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Bolu'da oy verme işlemi başladı.
Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Bolu'da oy verme işlemi başladı.
Bolu merkezde 432 sandıkta 139 bin 317, Dörtdivan'da 34 sandıkta 5 bin 262, Gerede'de 137 sandıkta 25 bin 155, Göynük'te 76 sandıkta 12 bin 057, Kıbrıscık'ta 26 sandıkta 2 bin 689, Mengen'de 74 sandıkta 11 bin 138, Mudurnu'da İlçesinde 89 sandıkta 15 bin 259, Seben'de 38 sandıkta 4 bin 557 ve Yeniçağa İlçesinde 26 sandıkta 5 bin 863 seçmen olmak üzere toplam 932 sandıkta 221 bin 297 kişi oy kullanacak.