Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Adana Valisi Mahmut Demirtaş oyunu kullandı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Seyhan ilçesi Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 1018 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Demirtaş daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana genelinde 995 binada oy kullanma işleminin devam ettiğini belirtti.



Her türlü güvenlik önleminin alındığını belirten Demirtaş, "Şu anda 460 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. İnşallah 1 milyon 510 bin 123 vatandaşımız oylarını kullanacak. Bütün emniyet ve güvenlik tedbirleri alındı. Hiç bir sıkıntı yok. Vatandaşımız huzur içerisinde oylarını kullanabilirler. Öncelikle bugün yaşlılar ve engelliler için tedbirlerimizi aldık. 650'nin üzerinde engellimizi araçlarla alarak oylarını kullandıracağız." dedi.



Demirtaş çıkan sonucun hem Adana'ya hem ülkeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.