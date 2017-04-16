Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliği için Samsun'da oy verme işlemi başladı.



Kentin 18 ilçesindeki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı. Sandık görevlileri, oy kullanma işlemleri öncesinde zarf, tercih mührü ve pusulaları hazırladı.



Saat 08.00 itibarıyla vatandaşların okullara girişine izin verildi. Listelerden isimlerini kontrol eden ve daha sonra sandık görevlilerine nüfus cüzdanlarını ibraz ederek oy pusulalarını alan vatandaşlar, hazırlanan bölüme geçerek oylarını kullanmaya başladı.



Samsun genelinde kurulan 3 bin 7 sandıkta 940 bin 313 seçmen oy kullanacak.



Oy kullanma işlemi 17.00'de son bulacak.