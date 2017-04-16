Türkiye Sandık Başında

Gümüşhane'de 101 bin 44 seçmen oy kullanmaya başladı.



Gümüşhane'de 575 sandıkta seçmenler, 18 maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.



Şehir merkezinde 35 bin 904 seçmen 197 sandıkta, Kelkit'te 26 bin 543 seçmen 132 sandıkta, Köse'de 4 bin 743 seçmen 24 sandıkta, Kürtün'de 9 bin 343 seçmen 59 sandıkta, Şiran'da 15 bin 765 seçmen 98 sandıkta, Torul'da ise 8 bin 746 seçmen 65 sandıkta 18 maddelik yeni anayasa değişikliği için oy kullanıyor.



Gümüşhanelilerin oy kullanmak için erken saatlerden itibaren sandık başına geldiği gözlendi.



Kentte oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.