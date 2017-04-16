Türkiye Sandık Başında

Bilecik'te, halk oylamasında oy kullanma işlemleri öncesinde sandık başında görevliler, yemin ederek görevlerine başladı.





Oy kullanma merkezleri olan okullarda sandık başkanı tarafından oluşturulan sandık kurulunun yemininin ardından oy verme işlemi başladı.



Sandık kurulunun yemini şöyle:



"Hiçbir tesir altında kalkmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."