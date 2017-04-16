Türkiye Sandık Başında

Trakya'da yaşayan vatandaşlar oy kullanmaya başladı.



Halk oylaması için oy verme işleminin başladığı saat 08.00 itibariyle vatandaşlar sandıklara gelmeye başladı.



Edirne ve bağlı sekiz ilçesinde 308 bin 129 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler için 4'ü cezaevlerinde olmak üzere 939 sandık kuruldu.



Kırklareli'nde ise 269 bin 598 seçmen için 6'sı cezaevi olmak üzere 816 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek.



Trakya'daki en çok kayıtlı seçmenin bulunduğu Tekirdağ'da ise kayıtlı 709 bin 236 kayıtlı seçmen için 11'i cezaevleri olmak üzere bin 953 sandık hazırlandı.