Türkiye Sandık Başında

- Sandık hazırlık işlemlerinden genel görüntü Oy kullanma işlemleri KIRKLARELİ - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Kırklareli'nde sandık görevlileri hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Sandık Başında

- Sandık hazırlık işlemlerinden genel görüntü
Oy kullanma işlemleri
KIRKLARELİ - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Kırklareli'nde sandık görevlileri hazırlıklarını tamamladı. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar oylarını kullandı.

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