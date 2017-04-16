Türkiye Sandık Başında

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- Sandık hazırlık işlemlerinden genel görüntü Oy kullanma işlemleri KIRKLARELİ - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Kırklareli'nde sandık görevlileri hazırlıklarını tamamladı.
- Sandık hazırlık işlemlerinden genel görüntü
Oy kullanma işlemleri
KIRKLARELİ - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Kırklareli'nde sandık görevlileri hazırlıklarını tamamladı. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar oylarını kullandı.