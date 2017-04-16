Türkiye Sandık Başında

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık kuruldu.



Huzurevi sakinleri, saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.



Yürüme güçlüğü çeken, bastonla yürüyen ve tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar, görevlilerin yardımıyla huzurevinin bahçesindeki binada sandık başına gitti.



Burada oyunu nasıl kullanacağı hakkında bilgi verilen yaşlılar, kabine geçerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.



Huzurevinde 16 yıl önce evlenen Meryem ve Alaaddin Sevimli çifti de birlikte sandık başına giderek oylarını kullandı.



Alaaddin Sevimli, seçimlerin Türkiye'ye iyi sonuçlar getirmesi dileğinde bulundu.