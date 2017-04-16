Türkiye Sandık Başında

- Vatandaşların oy vermesinden detaylar Bitlis Valisi Ahmet Çınar'ın, TOBB İlköğretim Okulu'na gelerek oy kullanmasından detaylar BİTLİS - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Bitlis'te oy verme işlemi başladı.

Türkiye Sandık Başında

- Vatandaşların oy vermesinden detaylar
Bitlis Valisi Ahmet Çınar'ın, TOBB İlköğretim Okulu'na gelerek oy kullanmasından detaylar BİTLİS - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Bitlis'te oy verme işlemi başladı.

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