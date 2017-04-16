Türkiye Sandık Başında
- Vatandaşların oy vermesinden detaylar Bitlis Valisi Ahmet Çınar'ın, TOBB İlköğretim Okulu'na gelerek oy kullanmasından detaylar BİTLİS - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Bitlis'te oy verme işlemi başladı.
- Vatandaşların oy vermesinden detaylar
Bitlis Valisi Ahmet Çınar'ın, TOBB İlköğretim Okulu'na gelerek oy kullanmasından detaylar BİTLİS - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Bitlis'te oy verme işlemi başladı.