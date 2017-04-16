Türkiye Sandık Başında

- Oy kullanan vatandaşlar Şanlıurfa'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

- Oy kullanan vatandaşlar Şanlıurfa'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

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