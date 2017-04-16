Türkiye Sandık Başında

İstanbul'da seçmen, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 08.00'den itibaren sandık başına gitti.



Kentin 39 ilçesindeki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı.



Sandık görevlileri, oy kullanma işlemleri öncesinde zarf, tercih mührü ve pusulaları hazırladı.



Saat 08.00 itibarıyla vatandaşların okullara girişine izin verildi.



Listelerden isimlerini kontrol eden ve daha sonra sandık görevlilerine nüfus cüzdanlarını ibraz ederek oy pusulalarını alan vatandaşlar, hazırlanan bölüme geçerek, erken saatlerden itibaren oy kullanmaya başladı.



İstanbul'da oy verme işlemi 17.00'ye kadar devam edecek.