Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin 07.00'de başladığı illerden Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta seçmenler sandık başına gitti.



Kentin farklı noktalarındaki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabahın ilk ışıklarıyla son hazırlıklarını yaptı.



Saat 07.00'den itibaren sandık başına giden vatandaşlar, sınıfların kapılarında asılı listelerden isimlerini kontrol ettikten sonra görevlilerden aldıkları pusulalarla oylarını verdi.



Kimi aileler de çocuklarıyla okula gelerek oylarını sandığa attı.



Bazı yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken engellilere de vatandaşlar ile yakınları oy kullanma işleminde destek oldu.