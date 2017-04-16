Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin 07.00'de başladığı illerden Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da seçmenler sandık başına gitti.



Gaziantep'te kentin farklı noktalarındaki okullarda kurulan sandıklarda görev alan sandık görevlileri, sabahın ilk ışıklarıyla beraber görevli oldukları sandıklarda son hazırlıklarını yaptı.



Saatin 07.00 olmasıyla beraber vatandaşların okula girişine izin verildi. Listelerden isimlerini kontrol eden ve daha sonra sandık görevlilerinden oy pusulalarını alan vatandaşlar, hazırlanan bölüme geçerek, erken saatlerden itibaren oy kullanmaya başladı.



Bazı okulların önünde kuyruk oluştuğu görüldü.