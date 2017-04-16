Türkiye Sandık Başında

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, halk oylaması kapsamında Gaziantep'te oyunu kullandı.



Beraberindekilerle merkez Şehitkamil ilçesindeki Hasan Celal Güzel Ortaokuluna gelen Şimşek, 1021 numaralı sandıkta oyunu verdi.



Oy kullanma işleminin ardından okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere başarılar dileyen Şimşek, okula oy kullanmak üzere gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.



Şimşek'in sandığındaki ilk oyu kendisinin kullandığı görüldü.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, okuldan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en önemli halk oylamasında oyunu kullandığını söyledi.



Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Mehmet Şimşek, "Artık söz de karar da milletin. Kampanya bitti, bugüne kadar çalıştık, son söz milletin. Milletimiz ne karar verirse ülkemiz için en güzeli o demektir." dedi.



Şimşek, bir basın mensubunun, "Bu kadar erken oy kullanmanızın özel bir sebebi var mı?" şeklindeki sorusuna, güne erken başlayan bir insan olduğu için oyunu da bu saatte kullanmak istediği yanıtını verdi.