Türkiye Sandık Başında

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te seçmen anayasa değişikliği halk oylaması için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.



Doğu ve Güneydoğu ile Doğu Karadeniz'deki 32 ilde oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.



Sabah erken saatlerde okullara gelen sandık başkanı ve görevlileri, hazırlıkları tamamladı.



Bu kapsamda Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te vatandaşlarca günün ilk ışıkları ile sandık başına gidildi.



Sınıflarda sıra bekleyen vatandaşlar saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başlarken, kimi okullarda vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.



Diyarbakır'da 991 bin 213 seçmen 3 bin 46 sandıkta, Batman'da 329 bin 519 seçmen bin 54 sandıkta, Bingöl'de 174 bin 843 seçmen 693 sandıkta, Elazığ'da 405 bin 353 seçmen bin 491 sandıkta, Mardin'de 454 bin 263 seçmen bin 560 sandıkta, Şırnak'ta 255 bin 296 seçmen 805 sandıkta, Siirt'te de 176 bin 248 seçmen 661 sandıkta oy kullanacak.