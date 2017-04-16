Türkiye Sandık Başında
-Sandık görevlilerinden detaylar -Zarfların mühürlenmesinden detaylar -Oy pusulalarının sayılmasından detay Anayasa değişikliği için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde başladı, diğer illerde 08.00'de sandık başına gidilmeye başlanacak.
-Sandık görevlilerinden detaylar
-Zarfların mühürlenmesinden detaylar
-Oy pusulalarının sayılmasından detay Anayasa değişikliği için oy verme işlemi doğudaki 32 ilde başladı, diğer illerde 08.00'de sandık başına gidilmeye başlanacak. Şanlıurfa'da sandık görevlileri hazırlıklarını tamamladı.