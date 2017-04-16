Türkiye Sandık Başında (2)
- Güvenlik güçlerinden görüntü Bir polisin emniyete canlı yayın görüntüleri çekmesi Oy kullanmaya gelen vatadaşlar Sandıklardan görüntü Oy kullanan vatandaşlar ANKARA - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde oy verme işlemi devam ediyor.
- Güvenlik güçlerinden görüntü
Bir polisin emniyete canlı yayın görüntüleri çekmesi
Oy kullanmaya gelen vatadaşlar
Sandıklardan görüntü
Oy kullanan vatandaşlar ANKARA - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde oy verme işlemi devam ediyor.