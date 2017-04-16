Türkiye Sandık Başında (2)

- Güvenlik güçlerinden görüntü

Bir polisin emniyete canlı yayın görüntüleri çekmesi

Oy kullanmaya gelen vatadaşlar

Sandıklardan görüntü

Oy kullanan vatandaşlar ANKARA - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde oy verme işlemi devam ediyor.