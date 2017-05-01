Türkiye Şampiyonu Ekip Hakkari'de Davul Zurna ile Karşılandı

Kocaeli'de düzenlenen halk oyunları yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi Hakkari'de davul zurnayla karşılandı.



Hakkari'de il şampiyonu olan ve bölge finallerinde başarı gösteren Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi Kocaeli'de Cumartesi günü yapılan Türkiye finalinde şampiyon oldu. Akşam saatlerinde Hakkari'ye gelen halk oyunları ekibi Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde yüzlerce vatandaş tarafından davul zurna ile karşılandı. Toplanan kalabalık halk oyunları ekibiyle halay çekerek Türkiye şampiyonluğunu kutladılar.



Ekibin başında bulunan Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Hakkari İl Temsilcisi olan Sıtkı Zerek, Türkiye şampiyonu olan Hakkari Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ekibini kutladığını ifade ederek kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere ve kendilerine karşılayan vatandaşlara teşekkür ettiler. - HAKKARİ