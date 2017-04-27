Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kastamonu'da düzenlenen Okul Sporları A Gençler Grup Müsabakalarında 46 kiloda bölge şampiyonu olan Yakup Aydın Türkiye Şampiyonası'nda Tokat'ı temsil edecek.



Kastamonu'da bölge şampiyonu olan, Reşadiye İmam Hatip Lisesi 12.sınıf öğrencisi Yakup Aydın 29-30 Nisan tarihleri arasında Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenecek olan güreş müsabakalarında Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Hem Tokat'ı, hem de Reşadiye ilçesini temsil edecek güreşçiye başarılar dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk,"Güreşçimiz Yakup Aydın, güçlü rakiplerini geride bırakarak, bölge şampiyonu olması bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Bu başarıda emeği geçen başta antrenör Murat Duman olmak üzere güreşçimizi ve ailesini tebrik ediyorum" dedi. - TOKAT