Türkiye Şampiyonası'nda Heyecan Devam Ediyor

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Minik-Yıldız Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi. 2004 doğumlu sporcuların tatamiye indiği günde heyecanlı maçlar yaşandı.



Antalya'da ikinci günü tamamlanan Minik - Yıldız Türkiye Şampiyonası'nda 14 kategoride madalya sahiplerini buldu. 2004 doğumlu sporcuların mücadeleleri çekişmeli maçlara sahne oldu.



Kemer'de bulunan Daima Otel'de gerçekleştirilen şampiyonada ikinci gün tatamiye inen 2004 doğumlu karateciler ferdi kata, kumite ve takım kata da madalya için mücadele etti. Rekabetin üst düzey olduğu organizasyonda 14 kategoride madalya ve kupa sahiplerini buldu.



Şampiyonluk el değiştirdi



Geçtiğimiz yıl Bursa'da düzenlenen şampiyonanın +50 kilo finalinde karşılaşan Mustafa Aydemir ile Ali Enes Dağ, Antalya'da +55 kilo finalinde buluştu. İkilinin mücadelesinde geçen yılın finalisti Aydemir, rakibini 8-0 teknik üstünlükle mağlup ederek şampiyonluk madalyasını boynuna asmayı başarırken Ali Enes Dağ da kürsünün ikinci sırasına adım attı.



Bursa'da 42 kilo Türkiye ikincisi olan Sıla Paşalı, Antalya'da Yelda Kuzpınar'ı geçerek kürsünün en tepesine kuruldu.



erkekler katada Görkem Aslan, kumite 40 kiloda Mert Halıcı, 45 kiloda Gökdeniz Akdemir, 50 kiloda Ömer Faruk Yürür, 55 kiloda Onur Berber; kızlar katada Selma Duman, kumite 39 kiloda Sena Kızılaslan, 44 kiloda Beyaz Daşdemir, 54 kiloda Sueda Özdemir ilk Türkiye şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu.



Turnuvanın üçüncü gününde 2005 doğumlu sporcular kata ve kumitede toplam 12 kategoride madalya için mücadele ediyor.



Şampiyonada ikinci gün alınan sonuçlar:



2004 Kata Kızlar



1-Selma Duman (Hatay)



2-Damla Su Türemen (Denizli)



3-Gözde Can (Hatay)



3-Didem Bakır (Ankara)



2004 Kata Erkekler



1-Görkem Aslan (Ankara)



2-Yusuf Kılıç (Ankara)



3-Onur Çot (İstanbul)



3-Doruk Can Gören (İstanbul)



2004 Kumite Kızlar 39 Kilo



1-Sena Kızılaslan (Diyarbakır)



2-Sudenaz Arslan (Sakarya)



3-Kübra Yazıcı (Bursa)



3-Müşerref Özdemir (Antalya)



2004 Kumite Kızlar 44 Kilo



1-Beyaz Daşdemir (İstanbul)



2-Hüsniye Adam (Denizli)



3-Zeynep Akçakmak (Diyarbakır)



3-Türkan Ayer (Afyon)



2004 Kumite Kızlar 49 Kilo



1-Sıla Paşali (İstanbuş)



2-Yelda Kuzpınar (İstanbul)



3-Nursena Yıldız (İstanbul)



3-Bengisu Çelik (Bursa)



2004 Kumite Kızlar 54 Kilo



1-Sueda Özdemir (Kocaeli)



2-Sude Kahveci (Aydın)



3-Şevval Karagöz (İstanbul)



3-Aysima Hatice Kurt (Kocaeli)



2004 Kumite Kızlar +54 Kilo



1-Sudenur Aksoy (İstanbul)



2-Buse Cebel (Antalya)



3-Aleyna Akbaş (Konya)



3-İlknur İmece (Sivas)



2004 Kumite Erkekler 40 Kilo



1-Mert Halıcı (Kocaeli)



2-Hasan Sümer (Bursa)



3-Gelodi Surmanidze (Antalya)



3-Eray Er (Ankara)



2004 Kumite Erkekler 45 Kilo



1-Gökdeniz Akdemir (Kocaeli)



2-Ekrem Ömer Gül (İstanbul)



3-Emir Cengiz (İstanbul)



3-Abdul Samet Köse (Kırşehir)



2004 Kumite Erkekler 50 Kilo



1-Ömer Faruk Yürür (İstanbul)



2-Mehmet Tür (Afyon)



3-Yusuf Kerim Hançerli (İstanbul)



3-Kadir Kaan Bekler (Kocaeli)



2004 Kumite Erkekler 55 Kilo



1-Onur Berber (İstanbul)



2-Şahin Kamacı (İstanbul)



3-Ali Gaffar Acar (Eskişehir)



3-Efe Haluk Burcu (Ankara)



2004 Kumite Erkekler +55 Kilo



1-Mustafa Aydemir (Muğla)



2-Ali Enes Dağ (İstanbul)



3-Ümit Ercan (İstanbul)



3-Kadir Furkan Genç (Bursa)



2005-2004 Takım Kata Kızlar



1-Doğan Karate İhtisas Spor Kulübü (Denizli)



2-Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü (Ankara)



3-Atamert Gençlik ve Spor Kulübü (İzmir)



3-Kilis G.H.S.İ.M Spor Kulübü (Kilis)



2005-2004 Takım Kata Erkekler



1-Ankara Karate İhtisas Spor A Takımı (Ankara)



2-Reykan Spor Kulübü (Ankara)



3-Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (Kocaeli)



3-Akar Spor Kulübü (Antalya) - İSTANBUL