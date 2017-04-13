Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan "Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışı" Adana'da tamamlandı.



İki gün süren müsabakaların ilk günü Menekşe mevkisinde, ikinci gün ise Dilberler sekisinde yapıldı. 38 kulüpten Büyük Bayanlar 14, Genç Bayanlar 7, Genç Erkekler 55, Yıldız Bayanlar 31, Yıldız Erkekler (A) 78, Yıldız Erkek (B) 65 olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen müsabakalara toplam 250 sporcu katıldı.



2 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şunlar:



Genç Erkekler: 1. Kocaeli Bisse, 2. Konya Gençlik Spor, 3. Çatalhöyük Çumra Belediyesi



Yıldız Erkekler (A): 1. Konya Büyükşehir Belediyesi, 2. Konya Taşkent Spor, 3. Çatalhöyük Çumra Belediyesi



Yıldız Erkek (B): 1. Konya Taşkent Spor, 2. Çatalhöyük Çumra Belediyesi, 3. Edirne Gençlik Spor



Büyük Bayanlar: 1. Kocaeli Brisa Spor, 2. Başkent Üniversitesi, 3. Sakarya Telekom



Genç Bayanlar: 1. Sakarya Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü



Yıldız Bayanlar: 1. Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneği, 2. Mosso Ege Pedal spor Kulübü, 3. Truva Deniz Sporları Kulübü - ADANA