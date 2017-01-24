Türkiye, Rusya ve İran Suriye'deki Ateşkesi Gözlemleyecek





Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ev sahipliğini yaptığı Suriye görüşmeleri üçlü mekanizma kararıyla sona erdi.



İki gün süren toplantıda Suriye rejimi ile silahlı muhaliflerin temsilcileri ilk kez aynı masa etrafında toplandı.



30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkes toplantıların ana gündem maddesiydi. Türkiye, Rusya ve İran, bu hususta izleme mekanizmasının oluşturulmasında uzlaştı.



Kazak Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un okuduğu ortak açıklamada; "Ateşkese uyulduğunu gözlemleyecek, provakasyonları engelleyecek ve ateşkesin tüm koşullarını belirleyecek üçlü mekanizmanın oluşturulması yönünde kararı alındığı" belirtildi.



Görüşmelerde muhalefeti temsil eden Usama Ebu Zeyd nihai sonuca ulaşılmamasından Esad rejimini sorumlu tuttu. Ebu Zeyd, Bu konferansın başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engel, Esad rejiminin ateşkesi sürekli ihlal etmesi ve Suriye'nin çoğu bölgesinde tehcir tehditlerinin devam etmesidir. Karada değişim başlamadığı sürece ilerlemeden bahsedemeyiz" diye konuştu.



Görüşmeleri, Esad rejim adına Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi yorumladı. Üç ülkenin ortak açıklamasını desteklediklerini belirten Caferi, "Buradaki mesele kimin memnun olup, kimin olmadığı değil. Önemli olan ortada herkesin onayladığı, nihai bir açıklamanın, ortak bir bildirinin olması. Sonuç budur ve bizi bu sonuç ilgilendirir" dedi.



Toplantılarda muhalefetle Esad rejimi temsilcileri doğrudan iletişim kurmadı.



Tarafların ve arabulucuların masa başında çözüm arayışları sürerken Suriye'deki savaş mart ayında 6 yılı dolduracak. Bu süre zarfında yarım milyon insan yaşamını yitirdi, 11 milyon yani ülke nüfusunun yarısı yer değiştirmek zorunda kaldı.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Rusya Türkiye Ateşkes Suriye Suriyedeki gözlemleyecek ateşkesi İran Gepost: 24 januari 2017