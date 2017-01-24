Türkiye, Rusya ve İran'ın Hazırladığı Ortak Açıklamayı Okuyan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat...

Türkiye, Rusya ve İran'ın hazırladığı ortak açıklamayı okuyan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, üç ülke arasında Suriye'deki ateşkesin izlenmesi amacıyla ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Hazırladığı Ortak Açıklamayı Okuyan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat...

Türkiye, Rusya ve İran'ın hazırladığı ortak açıklamayı okuyan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, üç ülke arasında Suriye'deki ateşkesin izlenmesi amacıyla ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırıldığını duyurdu

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