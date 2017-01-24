Türkiye, Rusya ve İran'dan Ortak Açıklama: Suriye Sorununun Askeri Çözümü Yoktur

Astana görüşmelerinin son gününde Türkiye, Rusya ve İran ortak açıklama yaptı. Türkiye, Rusya ve İran'ın üçlü mekanızma kuracağı belirtilen açıklamada "Suriye sorununun askeri çözümü yoktur." denildi.

"SURİYE SORUNUNUN ASKERİ ÇÖZÜMÜ YOK"

İşte açıklamadan öne çıkan satır başları:

"-Suriye sorununun askeri çözümü yoktur.

-Türkiye, Rusya ve İran Suriye'deki ateşkesin desteklenmesi için üçlü bir mekanizma kuracak.

-Koalisyon güçlerinin yönettiği Cenevre görüşmeleri desteklenecek."

MUTABIK KALDILAR

Üç ülke, Cenevre'de 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek bir sonraki Suriye görüşmelerine silahlı muhalif grupların temsilcilerinin de katılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 no'lu kararının uygulanması konusunda da mutabık kaldı.

MUHALEFET TEMSİLCİSİ SONUÇTAN MEMNUN DEĞİL

Suriye muhalefeti adına Astana'da düzenlenen toplantıya katılan bir delege, toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamadan mutlu olmadıklarını çünkü açıklamanın İran'ın ülkedeki askeri rolünü azaltmadığını belirtti.

BUGÜN NELER YAŞANDI?

Muhalefet temsilcisi, toplantının ardından herhangi bir bildiri veya deklarasyon imzalanmayacağını açıkladı.

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana'da devam eden Suriye Zirvesi ile ilgili Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü.

"SON ANLAŞMADAN UZAK DEĞİLİZ"

BM Suriye Özel Temsilcisi, Türkiye, Rusya ve İran'ın silahlı çatışmaların kesilmesi konusunda anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu. BM temsilcisi Mistura, "Çatışmaları gerçekten sonlandıracak katı bir deklarasyon üzerinde çalışıyoruz. Bu bir kağıt parçası değil ama çatışmaları durduracak ve hayatları kurtaracak. Son anlaşmadan uzak değiliz." dedi.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN ANLAŞTI

Kazakistan'daki Suriye konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'deki ateşkes ihlallerini üçlü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaştı.

Türkiye, İran ve Rusya'nın hazırladığı ortak açıklama, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından kısa süre içinde duyurulacak.

ASTANA ZİRVESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Astana toplantısı, Suriye'de 6 yıllık iç savaşta askeri muhalefet, rejim, İran ve Rusya'nın ilk kez uluslararası bir toplantıda bir araya gelmesi açısından önem taşıyor.

Daha önce siyasi muhalefetin katıldığı uluslararası görüşmelere, Suriye askeri muhalefetinin geniş bir katılım sağlaması da dikkatleri çekti.

Ankara'da Türk yetkililerin askeri muhalefetle haftalardır süren toplantılarında gruplar arasında ortak tutum alma konusunda görüş birliği sağlanmıştı. Diğer taraftan, Astana'ya gelmeyen bazı askeri gruplar da ateşkes sürecine uyarak, sahada yapıcı bir tutum izlemeye devam ediyor. Muhalif gruplar, Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların yoğun saldırılarına karşı yer yer meşru müdafa çerçevesinde mukabelede bulunuyor.

DİYALOG KÖPRÜSÜ

Türkiye, Astana toplantısı öncesinde askeri gruplar ile Rus yetkilileri birçok kez buluşturarak yüzyüze görüşmeler yapılmasını sağladı. Bu görüşmelerde, Suriye'deki çatışmaların durdurulması amacıyla taraflar arasında diyalog köprüsü inşa edilmiş oldu.

Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, İran'dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlığında heyetlerin bulunduğu Astana'da, ABD yönetimi Astana Büyükelçisi George Krol ile temsil ediliyor. Rus tarafı adına görüşmelerde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov görüşmelerde yer alıyor. Müzakerelerde Esed rejimi adına masada Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Beşar el-Caferi bulunurken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da çalışmalara katılıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı iki gün olarak planlanan görüşmelerin TSİ akşam saatlerinde tamamlanmasının beklendiğini açıklamıştı. Ancak toplantıya katılan taraflar gerekmesi halinde görüşmelerin uzatılabileceğini bildiriyor.