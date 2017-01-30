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Türkiye, Rusya'nın İki Katı İhlal Saptadı
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Türkiye, Rusya'nın İki Katı İhlal Saptadı
30 Ocak 2017 Pazartesi 12:02
Suriye Ateşkes Ortak Komisyonu'nda Rusya 2 ihlal, Türkiye 14 ihlal saptadı.
Suriye Ateşkes Ortak Komisyonu'nda Rusya 2 ihlal, Türkiye 14 ihlal saptadı.
Kaynak:
Dunya.com
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