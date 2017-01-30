Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Türkiye, Rusya'nın İki Katı İhlal Saptadı
Ara
BİST 85.428 %1,91
DOLAR 3,8314 %-0,94
EURO 4,0975 %-1,12
PARİTE 1,0692 %-0,06
ALTIN 146,44 %-1,29
FAİZ 11,29 %-0,70
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Türkiye, Rusya'nın İki Katı İhlal Saptadı

Suriye Ateşkes Ortak Komisyonu'nda Rusya 2 ihlal, Türkiye 14 ihlal saptadı.

Türkiye, Rusya'nın İki Katı İhlal Saptadı

Suriye Ateşkes Ortak Komisyonu'nda Rusya 2 ihlal, Türkiye 14 ihlal saptadı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>