Türkiye-Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem İçin Yol Haritası" Çalıştayı

Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, yakın dönemde Rusya ile vizesiz seyahatlerin yeniden gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.



Berber, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından bir otelde düzenlenen "Türkiye-Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem için Bir Yol Haritası" Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya'nın bölgede birbirlerine ihtiyaç duyan ülkeler olduğunu belirtti.



Bölge ülkelerinin hepsinde olabileceği gibi iki ülke arasında da tarih boyunca rekabet olduğunu dile getiren Berber, şöyle devam etti:



"Bu rekabet doğaldır ancak bizim Rusya ile ilişkilerimizin temelinde çok daha sağlam bir husus var. O da, biz Türkiye ile Rusya olarak elmanın iki yarısı gibiyiz. O kadar birbirimizi tamamlıyoruz ki pek çok konuda onlarda olmayan şeyler bizde vardır, biz de olmayan şeyler de onlarda vardır. Yani bizim ihtiyaç duyduğumuz şeylere baktığımızda bunların hepsinin Rusya'da olduğunu görürsünüz, yine onların da ihtiyaç duyduğu ne varsa baktığınızda hepsini Türkiye'den tedarik edebileceğini görürsünüz. Bölgede ne kadar birbirine ihtiyaç duyan ve birbirini tamamlayan aktörler olduğunu görürsünüz."



Berber, iki ülke arasında böylesine kuvvetli ilişkilerin yok edilemeyeceğini vurguladı. Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının Kasım 2015'te Türkiye sınırlarında düşürülmesi ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un geçen ay suikast sonucu öldürülmesi gibi hadiselere rağmen Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere zarar verilemeyeceğini dile getiren Berber, "Çünkü bu ilişki bir zorunluluk. Bu coğrafya, komşuluk ve altyapı, bizi birbirimize yakınlaştıran en önemli temel durum." diye konuştu.



Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin ilerletilmesinde tarihten gelen önyargıların engel oluşturduğuna dikkati çeken Berber, "Yakın dönemde Rusya ile vizesiz seyahatlerin yeniden gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.



İki ülke arasında ticari ilişkiler



Çalıştaya ev sahipliği yapan EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ise Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere değindi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde uğradığı kesintinin ardından yeniden canlanmaya başladığına vurgu yapan Eren, şunları söyledi:



"Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin en önemli itici gücünü ekonomik ve ticari ilişkiler kapsıyor. 2014 yılı rakamlarına baktığımızda iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi ortalama 38 milyar dolar civarındaydı. 2015 ve 2016 dönemlerinde, bu rakam 24 milyar dolarlara kadar düştü. Ümidimiz 2017 yılında bunu en üst seviyeye çıkarabilmek."



Eren, turizm sektörünün de iki ülke için önemli olduğuna işaret ederek 2015 ve 2016'da gerileyen Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının bu yıl 6 milyona ulaşmasını ümit ettiklerini aktardı.



Rusya'nın Türkiye Ticaret Temsilcisi Aidar Gaşıgullin ise iki ülkenin 2017'de sadece ekonomik alanda değil spor, kültür, turizm ve enerji gibi alanlarda da işbirliğini artırmak istediğini anlattı.



Çalıştayda, Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik önemi, enerji sektörünün genel durumu, turizm alanında atılacak yeni adımlar ve ikili ilişkilerdeki normalleşme sürecinin tamamlanması için nelerin yapılması gerektiği ele alınıyor.