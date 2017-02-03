Türkiye Rock Tarihinde Yoldan Çıkmış Simalar

Türkiye Rock Tarihinde Yoldan Çıkmış SimalarMüzik yazarı ve koleksiyoneri Murat Beşer, 2016 yılında basılan kitabı "Yoldan Çıkmış Simalar" ile okurunu kenarda köşede kalmış gözüken ama özellikle bir döneme, birçok insanın hayatına damga vurmuş, müzik zevki aşılamış, toplumun kendilerine...

Türkiye Rock Tarihinde Yoldan Çıkmış Simalar

Türkiye Rock Tarihinde Yoldan Çıkmış Simalar

Müzik yazarı ve koleksiyoneri Murat Beşer, 2016 yılında basılan kitabı "Yoldan Çıkmış Simalar" ile okurunu kenarda köşede kalmış gözüken ama özellikle bir döneme, birçok insanın hayatına damga vurmuş, müzik zevki aşılamış, toplumun kendilerine biçtiği rolü kabul etmeyen, "nevi şahsına münhasır" bu insanların arasında dolaştırır. Öte yandan alttan alta da memleket müzik tarihinin, bilhassa rock ve türlerinin seyrine de ışık tutmaktadır.Atölyemizde kitabından yola çıkarak konuklarıyla sohbet edecek olan Beşer, her biri konusunda engin deneyim sahibi olan bu konuklarıyla plak koleksiyonculuğundan, müzik mağazacılığına uzanan keyifli, öğrenirken eğlendiren, hüzünlendirirken heyecanlandıran bir yolculuk planlıyor.

02 Şubat Perşembe, 18: 30 – 20: 30

Bir çizer olarak rokerin yolculuğu…

Konuk: Aptulika

03 Şubat Cuma, 18: 30 – 20: 30

Alternatif müzik mağazacılığı ve bağımsız plak şirketleri

Konuk: Zihni Şahin (Zihni Müzik), Necati Tüfenk (Kod Müzik)

09 Şubat Perşembe, 18: 30 – 20: 30

Bizim rock müzik tarihimiz

Konuk: Güven Erkin Erkal

10 Şubat Cuma, 18: 30 – 20: 30

Plak koleksiyonculuğu: tedavisiz bir hastalık

Konuk: Ercan İmre, Adnan Dabak

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Güven Erkin Erkal, Zihni Şahin, 10 Şubat, 09 Şubat, 03 Şubat, 02 Şubat, Türkiye, Müzik