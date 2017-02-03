Türkiye Rock Tarihinde Yoldan Çıkmış Simalar



Müzik yazarı ve koleksiyoneri Murat Beşer, 2016 yılında basılan kitabı "Yoldan Çıkmış Simalar" ile okurunu kenarda köşede kalmış gözüken ama özellikle bir döneme, birçok insanın hayatına damga vurmuş, müzik zevki aşılamış, toplumun kendilerine biçtiği rolü kabul etmeyen, "nevi şahsına münhasır" bu insanların arasında dolaştırır. Öte yandan alttan alta da memleket müzik tarihinin, bilhassa rock ve türlerinin seyrine de ışık tutmaktadır.Atölyemizde kitabından yola çıkarak konuklarıyla sohbet edecek olan Beşer, her biri konusunda engin deneyim sahibi olan bu konuklarıyla plak koleksiyonculuğundan, müzik mağazacılığına uzanan keyifli, öğrenirken eğlendiren, hüzünlendirirken heyecanlandıran bir yolculuk planlıyor.



02 Şubat Perşembe, 18: 30 – 20: 30



Bir çizer olarak rokerin yolculuğu…



Konuk: Aptulika



03 Şubat Cuma, 18: 30 – 20: 30



Alternatif müzik mağazacılığı ve bağımsız plak şirketleri



Konuk: Zihni Şahin (Zihni Müzik), Necati Tüfenk (Kod Müzik)



09 Şubat Perşembe, 18: 30 – 20: 30



Bizim rock müzik tarihimiz



Konuk: Güven Erkin Erkal



10 Şubat Cuma, 18: 30 – 20: 30



Plak koleksiyonculuğu: tedavisiz bir hastalık



Konuk: Ercan İmre, Adnan Dabak