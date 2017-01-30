Türkiye Rekoru Nuray Levent'ten Geldi

Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonasında, Nuray Levent Türkiye rekoru kırdı.



Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. 63 kilogram da Düzce ilini temsil eden sporcumuz Nuray Levent toplamda 187 kilogram kaldırarak ikinci oldu.



Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın önderliğinde gidilen şampiyonada Nuray Levent, koparmada 2 silkmede 1 toplamda 1 olmak üzere tam 4 Türkiye rekoru kırarak Büyükler Türkiye ikincisi oldu. - DÜZCE