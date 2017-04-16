Türkiye Referandum Heyecanını Yaşarken, Kedicikler Tavla Oynadı

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Adnan Oktar'ın kediciklerinin tavla oynarken çektirdikleri fotoğraf olay oldu.

KEDİCİKLERİN TAVLA KEYFİ

Giydikleri cesur kıyafetler ve verdikleri pozlarla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan kedicikler, bu kez tavla oynarken çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Gülşah Güçyetmez'in "Canım arkadaşlarımla her anımız keyifli" notuyla paylaştığı karede Damla Pamir ve Aylin Kocaman da yer alıyor. Paylaşılan fotoğraf kısa sürede 800'e yakın beğeni aldı.

İşte kediciklerin o paylaşımı;



Kaynak: Haberler.com