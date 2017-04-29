Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2. Ayağı Artvin'de Gerçekleştirildi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bulunan Barhal Çayı'nda 400 metrelik yapay parkurda Rafting Türkiye Şampiyonası'nın ikinci ayağına ev sahipliği etti.



17 takım 80 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası'nda toplamda 40 hakem görev aldı. Takımların teker teker 400 metrelik Barhal Çayı'nda gerçekleştirdiği yarışlarda zamanla yarışıldı. Yarışlarda U-19, U-23 Açık Yaş bay ve Bayan olmak üzere 3 kategori yer aldı. Artvin, Rize ve İstanbul'dan Yusufeli'ne gelen takımlar yarışmak için hazırda bekledi. Kapılardan geçmeye çalışan takımlar, ters kapılardan geçebilmek için akıntıya karşı yoğun efor harcadı. Gerçekleşen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.



Rafting Federasyonu Asbaşkanı Fikret Yardımcı, Yusufeli Barhal Çayı üzerindeki Türkiye Rafting Şampiyonası'nın renkli görüntülere sahne olduğunu ifade ederek "Yusufeli'nde benzer organizasyonlar düzenlemeye devam ediyoruz. Önümüzde ki günlerde Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın seçmelerini de yapıyoruz. Biz Türkiye olarak rafting sporunda Avrupa ve Dünya şampiyonu bir ekibiz. Bu çıtayı düşürmemek adına çalışıyoruz" dedi.



Yusufeli'nin böylesine büyük organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeyti dile getiren Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise "Burada Rafting Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Gelişmekte olan spor branşlarımızın rafting bir alt branşı. Bu etkinliğimiz bizim 1 ay sürecek olan Derekapı Boğa Güreşleri etkinlikleri içerisinde yapmış olduğumuz, bizim belediye olarak ev sahipliği yaptığımız, alanı düzenlediğimiz bir takım hizmetleri sunduğumuz bir etkinlik" ifadelerini kullandı.



Yarışların sonunda ise kurumlar oluşturdukları takımlarla parkura çıktı. Yusufeli Belediyesi adına çıkan takımda Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Gençlik Hizmetleri olarak yarışan takımda ise Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bahattin Yetim de yer aldı. - ARTVİN