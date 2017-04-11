Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.



Altınordu ilçesinde bir otelde müsabakalar öncesinde düzenlenen seremonide konuşan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, özel sporcularla ilgilenen tüm antrenör ve yöneticileri kutladı.



İki yıl önce antrenörler eşliğinde yüzmeyi öğrendiğini anlatan Balkanlıoğlu, "Bu gençleri görünce biraz moralim bozuldu. Herhalde ben havuzda bir sefer gidinceye kadar onlar 3-4 sefer gider gelir. Asla bu gençlerle yarışamam. Çok güzel yetiştirilmişler, kendilerini ve yetiştirenleri tebrik ediyorum." dedi.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise son yıllarda en hızlı büyüyen, eksiği olmayan ve engelleri kaldırmış bir federasyon olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 31 ilden katılım gösteren sporcularla fotoğraf çektirdi.



Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda yarın başlayacak ve iki gün sürecek şampiyonada 85 kulüpten 107 sporcu mücadele edecek.