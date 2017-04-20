Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi Dışişleri Bakanları Forumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'de artık cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanacak. Yeni anayasa, siyasi sistemdeki tıkanmaları aşmak ve adil çözüm bekleyen konularda daha hızlı ve etkin karar alma bakımından bize çok yardımcı olacak. Karar alma süreçlerinin hızlanması, Orta Amerika ile ilişkilerimizde de yeni bir dinamizm getirecektir." dedi.



Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bugün, Avrupa ve Asya'yı buluşturan dünyanın en güzel kenti İstanbul'a Latin Amerika'yı taşıdıklarını belirtti.



SICA toplantısı sayesinde Latin Amerika ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel diyalog ile iş birliği iradesini ortaya koyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, insani değerler ve geleceğe yönelik ortak beklentilerin halkları birbirine yakınlaştırdığını anlattı.



Karayipler, Latin ve Orta Amerika ile Türkiye'nin insanlığın karşılaştığı sorunlara karşı ortak bir vizyona sahip olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu çerçevede SICA'yı, dünyada daha istikrarlı, müreffeh, adil ve insancıl bir düzen inşa etme konusunda önemli ortak olarak gördüklerini söyledi.



Çavuşoğlu, "Latin Amerika ülkelerinin dış müdahalelere ve darbelere karşı tavırlarını takdirle izliyoruz. Türkiye de aynı reflekslere sahiptir." ifadesini kullandı.



Konuşmasında referanduma değinen Çavuşoğlu, Türk halkının tercihini kullanarak anayasa değişikliğine "evet" dediğini anımsattı.



Belize hariç diğer SICA ülkelerinin başkanlık sistemiyle yönetildiği bilgisini paylayan Çavuşoğlu, "Türkiye'de artık cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanacak. Yeni anayasa siyasi sistemdeki tıkanmaları aşmak ve acil çözüm bekleyen konularda daha hızlı ve etkin karar alma bakımından bize çok yardımcı olacak. Karar alma süreçlerinin hızlanması, Orta Amerika ile ilişkilerimizde de yeni bir dinamizm getirecektir." dedi.



Türkiye olarak gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunları yakından bildiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "İnsani ve girişimci dış politikamızın tüm imkanlarını kullanarak iş birliğimizi daha da arttırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.



Kalkınmanın temel yapı taşlarından birinin küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisinin yüzde 90'ının KOBİ'lere dayandığını kaydetti.



Çavuşoğlu, bu kapsamda Türkiye'nin deneyimini SICA ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.



Turizm alanında da iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada turist çeken ilk 10 ülke arasında olduğunu belirtti.



Çavuşoğlu, tarihi ve doğal güzellikleriyle Latin ve Orta Amerika'nın da turizm alanında hak ettiği yeri bulması için katkı vermeye hazır olduklarını vurguladı.



"Suriye'de meşru bir hükümetin iş başına gelmesini arzu ediyoruz"



Latin ve Orta Amerika ülkeleriyle Türkiye arasında büyük iş birliği potansiyeli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bunun tam anlamıyla hayata geçirilmesi için barış, istikrar ve güvenliğin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla kapı komşumuz olan Irak ve Suriye'nin bir an önce barış ve istikrara kavuşmasını istiyoruz. Suriye'de meşru bir hükümetin iş başına gelmesini arzu ediyoruz." dedi.



FETÖ ile mücadele



Çavuşoğlu, Türkiye'nin 3 milyonu aşkın Irak ve Suriye vatandaşını misafir ettiğini anımsatarak, aynı zamanda sınırların ötesindeki güvenlik sorunlarından dolayı birden fazla terör örgütüyle mücadele ettiğini söyledi.



Türk demokrasisine karşı geçen yıl darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunun Türkiye için öncelik taşıdığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bu sinsi yapılanmanın ülkelerinize yerleşmesine izin vermediğiniz için sizleri kutluyoruz. Sınır aşan tehdit ve suçlarla mücadelede etkin bir iş birliğiyle sonuç alabiliriz." ifadelerini kullandı.



Orta Amerika ülkelerinin genç ve dinamik nüfuslarının başta ABD olmak üzere göç ettikleri ülkelerin ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türk vatandaşı 5 milyon kişinin de Avrupa'da yaşadığını anlattı.



Göçmenlerin hak ve hukuklarına karşı duyarlı olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Dünyada gittikçe artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam ve Hristiyan karşıtlığı ve anti-semitizm gibi tehditlere karşı ortak mücadele sergilemeliyiz." dedi.



SICA'ya maddi destek



Geçmişte coğrafi uzaklık ve Orta Amerika'da büyükelçiliklerin olmaması nedeniyle iş birliğinin arzu edilen seviyeye getirilemediğine işaret eden Çavuşoğlu, ancak son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını, diplomatik ağın genişletildiğini, son 4 yılda Orta Amerika'daki bazı ülkelerde büyükelçiliklerini açıldığını anlattı.



Toplam 135'e ulaşan büyükelçiliklerin 13'ünün Karayipler ve Latin Amerika bölgesinde faaliyet gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, yakın dönemde de bölgede bazı büyükelçilikler açılacağını ifade etti.



Orta ve Latin Amerika ülkeleriyle karşılıklı ziyaretlerin arttığını belirten Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) gibi kurumların temsilcilerinin bölgeyi ziyaret ederek temaslarda bulunduğunu dile getirdi.



Çavuşoğlu, "SICA'nın başarılarını desteklemek ve aramızdaki köprüleri güçlendirmek amacıyla SICA'ya bu yıl 500 bin dolar gönüllü maddi katkıda bulunma kararı aldık." dedi.



SICA üyesi ülkelerle ikili ticaret hacminin arttığına, geçen yıl 326 milyon dolara ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bunun yeterli olmadığını, amaçlarının bu oranı arttırmak olduğunu vurguladı.



Orta Amerika ülkeleriyle bir blok halinde serbest ticaret anlaşması müzakere etmek istediklerini ilettiklerini anımsatan Çavuşoğlu, bunun öncelikle ikili serbest ticaret anlaşmalarının imzalanıp daha sonra bunların uyumlaştırılmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.



Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye burslarına Orta Amerika'dan başvuruların artması için birlikte çalışacaklarını, Bakanlığın Diplomasi Akademisinde daha fazla SICA üyesi ülke temsilcisini ağırlamak istediklerini anlattı.